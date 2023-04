3. Liga, Gruppe 3 Justin Labhart Gianin führt Niederwil mit vier Toren zum Sieg gegen Romanshorn Niederwil setzt seine Siegesserie auch gegen Romanshorn fort. Das 5:3 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Justin Labhart Gianin für Niederwil. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Niederwil baute in der 19. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Justin Labhart Gianin. Justin Labhart Gianin war es auch, der in der 38. Minute Niederwil weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Fabian Züllig (50. Minute) liess Romanshorn auf 1:3 herankommen. Leander Zingg baute in der 60. Minute die Führung für Niederwil weiter aus (4:1). Es war ein Elfmeter In der 69. Minute verkleinerte Alex Sallmann den Rückstand von Romanshorn auf 2:4. Es war ein Elfmeter.

Wiederum Justin Labhart Gianin baute in der 75. Minute die Führung für Niederwil weiter aus (5:2). Den Schlussstand stellte Mike Lieberherr in der 80. Minute her, als er für Romanshorn auf 3:5 verkürzte.

Bei Romanshorn sah Gian Lieberherr (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gian Lieberherr (47.) und Mike Lieberherr (88.). Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Noah Scheiwiller (22.) und Silvan Nigg (68.).

Zahlreiche Gegentore sind für Romanshorn ein relativ häufiges Phänomen. Die total 42 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederwil. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Niederwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Niederwil geht es auswärts gegen FC Staad 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Bützel, Staad).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Für Romanshorn ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Romanshorn gingen unentschieden aus.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gossau 2 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Niederwil 1 3:5 (0:3) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 2. Justin Labhart Gianin 0:1. 19. Justin Labhart Gianin 0:2. 38. Justin Labhart Gianin 0:3. 50. Fabian Züllig 1:3. 60. Leander Zingg (Penalty) 1:4.69. Alex Sallmann (Penalty) 2:4.75. Justin Labhart Gianin 2:5. 80. Mike Lieberherr 3:5. – Romanshorn: Simon Koller, Silvan Lieberherr, Gian Lieberherr, Alex Sallmann, Diego Huber, Joël Zellweger, Damian Koller, Mike Lieberherr, Julian Anthenien, Fabian Züllig, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Rico Wick, Noah Scheiwiller, Leander Zingg, Justin Labhart Gianin. – Verwarnungen: 22. Noah Scheiwiller, 47. Gian Lieberherr, 68. Silvan Nigg, 88. Mike Lieberherr – Ausschluss: 51. Gian Lieberherr.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 02:14 Uhr.