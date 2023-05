2. Liga, Gruppe 2 Jonas Wiesli führt Bronschhofen mit drei Toren zum Sieg gegen Tobel-Affeltrangen Bronschhofen gewinnt am Samstag auswärts gegen Tobel-Affeltrangen 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Jonas Wiesli für Bronschhofen. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Michel Helbling sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bronschhofen. Jonas Wiesli baute in der 64. Minute die Führung für Bronschhofen weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Jonas Wiesli für Bronschhofen auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Emmanuel Makia in der 84. Minute für Tobel-Affeltrangen auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bronschhofen erhielten Philipp Leupi (69.) und Tsega Khangsar (81.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Tobel-Affeltrangen erhielt: Bjarne Kämpf (55.)

In den bisherigen Spielen ist Bronschhofen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Bronschhofen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bronschhofen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Bronschhofen hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Steinach 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Nach der Niederlage büsst Tobel-Affeltrangen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Tobel-Affeltrangen ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Tobel-Affeltrangen gingen unentschieden aus.

Tobel-Affeltrangen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - SC Bronschhofen 1 1:4 (0:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 24. Jonas Wiesli 0:1. 62. Michel Helbling 0:2. 64. Jonas Wiesli 0:3. 70. Jonas Wiesli 0:4. 84. Emmanuel Makia 1:4. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Reto Rieser, Mino Fasel, Jan Eisenring, Aleksandar lapcevic, Sascha Manz, Noah Wider, Claudio Grauso, Niels Flück, Sebastian Buhl. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Stefan Ott, Simon Pabst, Alexander Hafner, Alessio Albisser, Michel Helbling, Raphael Schwager, Bujar Sejdi, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 55. Bjarne Kämpf, 69. Philipp Leupi, 81. Tsega Khangsar.

