2. Liga, Gruppe 2 Jelid Veliu rettet Sirnach im Auftaktspiel einen Punkt gegen Steinach Steinach und Sirnach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus.

(chm)

Zweimal ging Steinach in Führung. Doch Sirnach schaffte jeweils den Ausgleich.

Jamiro Gätzi eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Steinach das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Durch Penalty kam es in der 72. Minute zum Ausgleich für Sirnach. Silvano De Carvalho Teixeira verwandelte erfolgreich. Per Penalty traf Jamiro Gätzi in der 81. Minute zur 2:1-Führung für Steinach. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Sirnach traf Jelid Veliu (85.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sirnach sah Marco Di Nunzio (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Di Nunzio (44.) und Silvano De Carvalho Teixeira (73.). Bei Steinach erhielten Michael Popp (56.), Florian Bienz (86.) und Yannick Mannhart (94.) eine gelbe Karte.

Steinach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Für Steinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wattwil Bunt 1929 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Sirnach liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Sirnach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bischofszell 1. Die Partie findet am 28. August statt (16.30 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Sirnach 1 2:2 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 23. Jamiro Gätzi (Penalty) 1:0.72. Silvano De Carvalho Teixeira (Penalty) 1:1.81. Jamiro Gätzi (Penalty) 2:1.85. Jelid Veliu 2:2. – Steinach: Riccardo Fontanive, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Alain Cossu, Severin Schwendener, Mattia Turro, Tobias Bruderer, Michael Popp, Manuel Bellini, Yannik Bruderer, Yannick Mannhart. – Sirnach: Alessio Specchia, Liridon Ajrizi, Marco Di Nunzio, Florentin Bytyqi, Dalibor Velickovic, Livio De Giosa, Dario Martic, Safet Etemi, Aldin Mujkanovic, Davor Rados, Silvano De Carvalho Teixeira. – Verwarnungen: 44. Marco Di Nunzio, 56. Michael Popp, 73. Silvano De Carvalho Teixeira, 86. Florian Bienz, 94. Yannick Mannhart – Ausschluss: 52. Marco Di Nunzio.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Romanshorn 1 - FC Henau 1 5:0, FC Steinach 1 - FC Sirnach 1 2:2, FC Bischofszell 1 - FC Schmerikon 1 1:2, FC Uzwil 2 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:1

Tabelle: 1. FC Romanshorn 1 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Uzwil 2 1/3 (4:1), 3. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 4. FC Steinach 1 1/1 (2:2), 5. FC Sirnach 1 1/1 (2:2), 6. FC Arbon 05 1 0/0 (0:0), 7. SC Bronschhofen 1 0/0 (0:0), 8. FC Rapperswil-Jona 2 0/0 (0:0), 9. FC Linth 04 2 0/0 (0:0), 10. FC Bischofszell 1 1/0 (1:2), 11. FC Wattwil Bunt 1929 1 1/0 (1:4), 12. FC Henau 1 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 10:12 Uhr.