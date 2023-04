3. Liga, Gruppe 4 Jelid Veliu führt Sirnach mit drei Toren zum Sieg gegen Kreuzlingen Sirnach holt gegen Kreuzlingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 4:2.

Das Skore eröffnete Jelid Veliu in der 21. Minute. Er traf für Sirnach zum 1:0. In der 25. Minute baute Davor Rados den Vorsprung für Sirnach auf zwei Tore aus (2:0). Jelid Veliu baute in der 37. Minute die Führung für Sirnach weiter aus (3:0).

Ibrahim Selimaj (40. Minute) liess Kreuzlingen auf 1:3 herankommen. Sirnach erhöhte in der 46. Minute seine Führung nochmals durch Jelid Veliu weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Reda Laidouci in der 83. Minute her, als er für Kreuzlingen auf 2:4 verkürzte.

Bei Kreuzlingen erhielten Ibrahim Selimaj (23.), Donart Sadiku (30.) und Luka Rukavina (53.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sirnach, nämlich für Suad Jonuzi (43.).

Die Abwehr von Kreuzlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sirnach. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 5. Sirnach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sirnach geht es daheim gegen FC Dussnang 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kreuzlingen war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Wängi 1 kriegt es Kreuzlingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Sirnach 1 2:4 (1:3) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 21. Jelid Veliu 0:1. 25. Davor Rados 0:2. 37. Jelid Veliu 0:3. 40. Ibrahim Selimaj 1:3. 46. Jelid Veliu 1:4. 83. Reda Laidouci 2:4. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ethan Oscar Moore, Luka Rukavina, Nikola Vasic, Amin Aliti, Dannylo Lima Colaco, Maksim Vladimir Deric, Reda Laidouci, Adem Arifagic, Donart Sadiku, Ibrahim Selimaj. – Sirnach: Josip Martic, Dalibor Velickovic, Suad Jonuzi, Petrit Bytyqi, Gjef Uka, Dario Martic, Isak Beka, Safet Etemi, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Verwarnungen: 23. Ibrahim Selimaj, 30. Donart Sadiku, 43. Suad Jonuzi, 53. Luka Rukavina.

