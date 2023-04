4. Liga, Gruppe 5 Jedinstvo SG siegt nach fünf Niederlagen – Abdelwahad Zangane mit Siegtor Amriswil lag gegen Jedinstvo SG deutlich vorne, nämlich 2:0 (14. Minute) - und verlor dennoch. Jedinstvo SG feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Giuseppe Pastena in der 1. Minute. Er traf für Amriswil zum 1:0. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Dario Lopardo Amriswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 18. Minute brachte für Jedinstvo SG den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Admir Basic.

Nur zwei Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Jedinstvo SG. Verantwortlich war erneut Admir Basic. Enis Xhaferri brachte Amriswil 3:2 in Führung (41. Minute). In der 45. Minute traf Dragan Drobnjak für Jedinstvo SG zum 3:3-Ausgleich. In der 57. Minute schoss Abdelwahad Zangane Jedinstvo SG in Führung. Es war der Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Jedinstvo SG für Admir Basic (11.), Ruben Filipe Oliveira Costa (86.) und Nikola Dejanovic (93.). Eine Verwarnung gab es für Amriswil, nämlich für Giuseppe Pastena (53.).

Die Abwehr von Amriswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 49 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Jedinstvo SG um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 4. Jedinstvo SG hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Jedinstvo SG tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Winkeln SG 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Amriswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Amriswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Amriswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Sarajevo 92 92 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC Amriswil 2b 4:3 (3:3) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 1. Giuseppe Pastena 0:1. 14. Dario Lopardo 0:2. 18. Admir Basic 1:2. 20. Admir Basic 2:2. 41. Enis Xhaferri 2:3. 45. Dragan Drobnjak 3:3. 57. Abdelwahad Zangane 4:3. – Jedinstvo SG: Ostoja Stankovic, Strahinja Mitic, Predrag Gasic, Aleksandar Trailovic, Valentino Mladenovic, Slobodan Tasic, Nikola Cvitkovac, Altin Selmanaj, Admir Basic, Spase Kocev, Dragan Drobnjak. – Amriswil: Giuliano Ippolito, Alessandro Carrera, Dario Lopardo, Robin De Lorenzo, Salvador Ribeiro Blanco, Lucas Högger, Miodrag Sinik, Giuseppe Pastena, Noe Venezia, Bekim Bekiri, Denis Trigo. – Verwarnungen: 11. Admir Basic, 53. Giuseppe Pastena, 86. Ruben Filipe Oliveira Costa, 93. Nikola Dejanovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:12 Uhr.