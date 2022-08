4. Liga, Gruppe 5 Jedinstvo SG mit Sieg gegen Sarajevo 92 zum Auftakt – Drei Treffer für Admir Basic Jedinstvo SG siegt zuhause gegen Sarajevo 92: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Jedinstvo SG: Admir Basic brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Wiederum Admir Basic erhöhte in der 13. Minute auf 2:0 für Jedinstvo SG. Der Anschlusstreffer für Sarajevo 92 zum 1:2 kam in der 15. Minute. Verantwortlich dafür war Emir Skakic.

Nochmals Admir Basic erhöhte in der 27. Minute zur 3:1-Führung für Jedinstvo SG. In der 61. Minute gelang Sarajevo 92 (Emir Skakic) der Anschlusstreffer (2:3). In der 63. Minute schoss Ridvan Demirci Jedinstvo SG mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Bei Jedinstvo SG erhielten Miroslav Ristic (35.), Admir Basic (57.) und Valentino Mladenovic (79.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarajevo 92, Edah Masovic (73.) kassierte sie.

Jedinstvo SG reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Jedinstvo SG geht es auf fremdem Terrain gegen FC St. Otmar 1a (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Sarajevo 92 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Sarajevo 92 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gossau 3. Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC Sarajevo 92 92 1 4:2 (3:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 3. Admir Basic 1:0. 13. Admir Basic 2:0. 15. Emir Skakic 2:1. 27. Admir Basic 3:1. 61. Emir Skakic 3:2. 63. Ridvan Demirci (Penalty) 4:2. – Jedinstvo SG: Marko Milic, Dorde Milutinovic, Romario Mladenovic, Miroslav Ristic, Ruben Filipe Oliveira Costa, Antonio Orfanidis, Antonio Krijan, Maicon Monteiro Rodrigues, Altin Selmanaj, Ridvan Demirci, Admir Basic. – Sarajevo: Emrah Masovic, Davud Rastoder, Elmas Kalabic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Olcay Gönültas, Joel Keller, Diego Diethelm, Zijad Mujkic, Sabir Ademi, Emir Skakic. – Verwarnungen: 35. Miroslav Ristic, 57. Admir Basic, 73. Edah Masovic, 79. Valentino Mladenovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 00:08 Uhr.