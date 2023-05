Frauen 2. Liga Jana Tipura rettet Triesen einen Punkt gegen Uzwil Im Spiel zwischen Uzwil und Triesen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Jara Bollhalder eröffnete in der 15. Minute das Skore, als sie für Uzwil das 1:0 markierte. Clarissa Jung sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil. Ein Doppelschlag brachte Triesen doch noch einen Punkt: Zunächst war Lena Ott in der 86. Minute erfolgreich, dann traf Jana Tipura zwei Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luana Curaba von Uzwil erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Uzwil nicht verändert. 20 Punkte bedeuten Rang 8. Uzwil hat je fünfmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Uzwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FF Toggenburg 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (11.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Triesen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Triesen 1 Grp. 2:2 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 15. Jara Bollhalder 1:0. 62. Clarissa Jung 2:0. 86. Lena Ott 2:1. 88. Jana Tipura 2:2. – Uzwil: Laura Egli, Jana Fässler, Noelia De Martin, Sarah Moser, Luana Curaba, Fabienne Gämperle, Jara Bollhalder, Sina Wohlgenannt, Luana Specchia, Clarissa Jung, Jana Vettiger. – Triesen: Naomi Kindle, Sina Kollmann, Annika Vils, Tanja Sprecher, Lena Ott, Eva Fasel, Ladina Good, Elena Patsch, Jasmin Ackermann, Elena Lohner, Ana Maria Lopez Correa. – Verwarnungen: 69. Luana Curaba.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 17:07 Uhr.