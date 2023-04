4. Liga, Gruppe 7 Hugo Da Silva Fialho führt Frauenfeld mit drei Toren zum Sieg gegen Uzwil Sieg für Frauenfeld: Gegen Uzwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 8:3.

In der zweiten Halbzeit erzielte Frauenfeld über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Uzwil waren drei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (48. Minute), zum 2:5 (75. Minute) und zum 3:6 (81. Minute).

Matchwinner für Frauenfeld war Hugo Da Silva Fialho, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Frauenfeld waren: Diogo Pereira Marta (2 Treffer), Mario Jakobcin (1 Treffer), Jari Engeli (1 Treffer) und Benjamin Avdiji (1 Treffe.) die Torschützen für Uzwil waren: Yoann Louis Marie, Nebil Mohammed Ebrahim und David Jovanovic.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Frauenfeld hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Uzwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 6).

Die Tabellensituation bleibt für Frauenfeld unverändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Frauenfeld hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zuzwil 2 (Rang 9). Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Nach der Niederlage büsst Uzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Uzwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ebnat-Kappel 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Uzwil 3 - FC Frauenfeld 2a 3:8 (0:3) - Rüti, Henau – Tore: 29. Diogo Pereira Marta 0:1. 40. Jari Engeli 0:2. 45. Hugo Da Silva Fialho 0:3. 46. Hugo Da Silva Fialho 0:4. 46. Diogo Pereira Marta 0:5. 48. David Jovanovic 1:5. 75. Yoann Louis Marie 2:5. 76. Mario Jakobcin 2:6. 81. Nebil Mohammed Ebrahim 3:6. 82. Benjamin Avdiji 3:7. 91. Hugo Da Silva Fialho 3:8. – Uzwil: Manuel Cozzio, Darko Ristic, Selim Akyildiz, Maximilian Scheiber, Patrik Niedermann, Nebil Mohammed Ebrahim, Yoann Louis Marie, Xhevat Hasallari, Lion Cerny, Stefan Ristic, David Jovanovic. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Flavio Julien Fischer, Nico Brechbühl, Youssef Marhoussi, Fabian Bächer, Mischa Murpf, Diogo Pereira Marta, Benet Uka, Jari Engeli, Meris Foco, Mario Jakobcin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

