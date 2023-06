2. Liga, Gruppe 2 Henau verliert gegen Seriensieger Bronschhofen – Siegtreffer in 85. Minute Bronschhofen reiht Sieg an Sieg: Gegen Henau hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Bronschhofen gelang Tsega Khangsar in der 85. Minute. In der 41. Minute hatte Andi Qerfozi Bronschhofen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Henau fiel in der 65. Minute durch Dario Regazzoni.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bronschhofen für Philipp Leupi (13.) und Tsega Khangsar (91.). Henau blieb ohne Karte.

Mit dem Sieg rückt Bronschhofen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Bronschhofen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Eschenbach 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Mit der Niederlage rückt Henau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 7. Für Henau war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Henau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Henau 1 - SC Bronschhofen 1 1:2 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 41. Andi Qerfozi 0:1. 65. Dario Regazzoni 1:1. 85. Tsega Khangsar 1:2. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, David Marku, Claudio Schmidt, Patrick Meier, Patrik Marku, Viznu Easwaralingam, Manuel Bossart, Matej Gojevic, Raul Stillhart, Dario Regazzoni. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Bujar Sejdi, Alain Mürner, Alexander Hafner, Daniel Widmer, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Alessio Albisser, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 13. Philipp Leupi, 91. Tsega Khangsar.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 12:54 Uhr.