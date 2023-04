4. Liga, Gruppe 7 Henau mit Sieg gegen Weinfelden-Bürglen Henau gewinnt am Samstag zuhause gegen Weinfelden-Bürglen 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Henau: Marco Bruggmann brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Marco Bruggmann in der 50. Minute für das 2:0 für Henau. Abilasan Somasuntharam sorgte in der 60. Minute für Weinfelden-Bürglen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem 3:1 für Henau schoss Patrik Gämperli das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Thaarushan Sinnathurai von Weinfelden-Bürglen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Weinfelden-Bürglen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 8).

Henau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 4. Henau hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Henau spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Flawil 2 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Für Weinfelden-Bürglen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Frauenfeld 2a. Diese Begegnung findet am 22. April statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 3:1 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 9. Marco Bruggmann 1:0. 50. Marco Bruggmann 2:0. 60. Abilasan Somasuntharam 2:1. 75. Patrik Gämperli 3:1. – Henau: Emanuel Wirth, Luca Meyer, Sandro Eisenring, Samir Aljimi, Lukas Thoma, Philipp Gämperli, Patrik Gämperli, Raphael Maurer, Thomas Holenstein, Mathias Specker, Marco Bruggmann. – WeinfeldenBuerglen: Albert Morina, Erol Gencoglu, Devris Saygili, Thakshsan Sinnathurai, Thaarushan Sinnathurai, Pavithiran Thirukethieswaramoorthy, Majuran Sothikumaran, Shenur Ameti, Manuel Nikollbibaj, Abilasan Somasuntharam, Fatih Günal. – Verwarnungen: 74. Thaarushan Sinnathurai.

