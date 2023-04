4. Liga, Gruppe 7 Henau mit drei Punkten auswärts gegen Zuzwil Henau gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Zuzwil 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Henau: Raphael Maurer brachte seine Mannschaft in der 30. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Zuzwil fiel in der 38. Minute (Tennessee Isenring). In der 44. Minute gelang Raphael Maurer der Führungstreffer zum 2:1 für Henau.

Gleichstand stellte Mario Flammer durch seinen Treffer für Zuzwil in der 65. Minute her. Robin Holenstein erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Henau. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Tennessee Isenring, sorgte in der 69 für den Ausgleich für Zuzwil.

Marco Bruggmann erzielte in der 72. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Henau. Wiederum Marco Bruggmann erhöhte in der 93. Minute auf 5:3 für Henau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Henau sah Thomas Holenstein (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Gerschwiler (33.) und Thomas Holenstein (55.). Keine einzige Karte erhielt Zuzwil.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Henau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Henau die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Zuzwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 38 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Henau um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Henau hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Henau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (15. April) statt (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Für Zuzwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Zuzwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Frauenfeld 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Henau 2 3:5 (1:2) - Gemeindesportplatz Züberwangen, Züberwangen – Tore: 30. Raphael Maurer 0:1. 38. Tennessee Isenring 1:1. 44. Raphael Maurer 1:2. 65. Mario Flammer 2:2. 67. Robin Holenstein 2:3. 69. Tennessee Isenring (Penalty) 3:3.72. Marco Bruggmann 3:4. 93. Marco Bruggmann 3:5. – Zuzwil: Etienne Jung, Lukas Gutmann, Ramon Gämperli, Dominic Gähwiler, Joel Breu, Mario Flammer, Yannik Aeberhard, Janik Zehnder, Tennessee Isenring, Jonah Näf, Okan Zengin. – Henau: Emanuel Wirth, Lukas Thoma, Remo Börsig, Sandro Eisenring, Fabio Gerschwiler, Manuel Bossart, Mathias Specker, Robin Holenstein, Thomas Holenstein, Marino Fasoli, Raphael Maurer. – Verwarnungen: 33. Fabio Gerschwiler, 55. Thomas Holenstein – Ausschluss: 78. Thomas Holenstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 23:13 Uhr.