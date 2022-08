2. Liga, Gruppe 2 Henau bezwingt im ersten Spiel Tobel-Affeltrangen Henau bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Tobel-Affeltrangen zuhause mit 3:1

(chm)

Tobel-Affeltrangen ging zunächst in der 56. Minute in Führung, als Jan Eisenring zum 1:0 traf. In der 72. Minute gelang Henau jedoch durch Viznu Easwaralingam der Ausgleich. Florian Tobias Huber traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Henau. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als David Marku die Führung für Henau auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Tobel-Affeltrangen für Dario Loser (38.), Dylan Obermayer (61.) und Jeremy Egger (71.). Gelbe Karten gab es bei Henau für Remo Dal Molin (22.) und Robin Holenstein (85.).

Nach dem ersten Spiel steht Henau auf dem dritten Rang. Im nächsten Spiel trifft Henau auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Bischofszell 1. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (1. September) (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

In der Tabelle steht Tobel-Affeltrangen nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Mit dem viertplatzierten FC Eschenbach 1 kriegt es Tobel-Affeltrangen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 56. Jan Eisenring 0:1. 72. Viznu Easwaralingam 1:1. 77. Florian Tobias Huber 2:1. 93. David Marku 3:1. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Alessandro Veluscek, Claudio Schmidt, Patrick Meier, Renato Hungerbühler, Viznu Easwaralingam, Paul Heine, Robin Holenstein, Marvin Wiedemeier, Florian Tobias Huber. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Dario Loser, Jan Eisenring, Patrik Keiser, Timo Wagner, Aleksandar lapcevic, Leandro Heeb, Valerio Castellana, Dylan Obermayer, Niels Flück, Noah Wider. – Verwarnungen: 22. Remo Dal Molin, 38. Dario Loser, 61. Dylan Obermayer, 71. Jeremy Egger, 85. Robin Holenstein.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 00:42 Uhr.