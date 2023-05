4. Liga, Gruppe 3 Heiden verliert gegen Seriensieger Widnau – Devin Rechsteiner trifft zum Sieg Widnau reiht Sieg an Sieg: Gegen Heiden hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Devin Rechsteiner in der 31. Minute.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Bei Heiden sah Julian Bischoff (78.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Heiden weitere fünf gelbe Karten. Bei Widnau gab es sechs gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Widnau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 43 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match. In der Abwehr ist Widnau sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 23 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

Widnau bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 36 Punkten. Für Widnau ist es der achte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Widnau zuhause mit USV Eschen/Mauren 3 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Heiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Heiden erstmals wieder.

Heiden tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Montlingen 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Mai statt (20.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Widnau 2 0:1 (0:1) - Gerbe, Heiden – Tor: 31. Devin Rechsteiner 0:1. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Michael Müller, Julian Bischoff, Nico Boller, Raphael Fessler, Lukas Köberl, Philip Köberl, Andreas Müller, Adrian Hafliger, Ramon Braunwalder, Samuel Fessler. – Widnau: Manuel Tobler, Dario Ivic, Julijan Radisic, Aleksandar Radisic, Nicolas Stiendl, Noe Rieser, Bledi Shala, Devin Rechsteiner, Vladan Kacarevic, Aaron Heule, Almin Omerovic. – Verwarnungen: 11. Manuel Tobler, 30. Lukas Köberl, 40. Andreas Müller, 56. Vladan Kacarevic, 62. Aaron Sumaj, 64. Sladjan Denic, 75. Julian Bischoff, 75. Raphael Fessler, 80. Aaron Thönig, 86. Bledi Shala, 94. Almin Omerovic – Ausschluss: 78. Julian Bischoff.

