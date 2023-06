4. Liga, Gruppe 3 Heiden mit Auswärtserfolg bei Au-Berneck 05 – Lukas Köberl trifft spät zum Sieg Heiden behielt im Spiel gegen Au-Berneck 05 am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Heiden das einzige Tor der Partie gelang. Lukas Köberl traf in der 82. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Gelbe Karten gab es bei Heiden für Adrian Hafliger (83.) und Aaron Sumaj (94.). Bei Au-Berneck 05 erhielten Florian Staub (71.) und Janis Lentini (73.) eine gelbe Karte.

Heiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Heiden hat bisher sechsmal gewonnen und elfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Heiden in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rheineck 1a. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Au-Berneck 05 hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Vaduz 1 (Platz 9). Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 2 - FC Heiden 1 0:1 (0:0) - Degern, Au – Tor: 82. Lukas Köberl (Penalty) 0:1. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Florian Staub, Marc Weder, Luca Tobler, Luca Varano, Janis Lentini, Noah Blumenthal Sorell, Mateo Gulan, Marco Hanimann, Noah Gotadoro, Fitim Kupa. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Viktor Kovacevic, Julian Bischoff, Nico Boller, Raphael Fessler, Lukas Köberl, Philip Köberl, Adrian Hafliger, Michael Müller, Ramon Braunwalder, Samuel Fessler. – Verwarnungen: 71. Florian Staub, 73. Janis Lentini, 83. Adrian Hafliger, 94. Aaron Sumaj.

