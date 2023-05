4. Liga, Gruppe 2 Haag mit Auswärtssieg bei Thusis/Cazis – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Haag: Gegen Thusis/Cazis gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Haag gelang Christoph Marquart in der 93. Minute. In der 1. Minute hatte Marc Hagmann Haag in Führung gebracht. Der Ausgleich für Thusis/Cazis fiel in der 66. Minute durch Lucas Riedhauser.

Bei Thusis/Cazis gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Haag erhielt: Jamie Koller (90.)

Mit dem Sieg rückt Haag um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Haag hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Haag spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Grabs 1 (Platz 4). Die Partie findet am Mittwoch (10. Mai) statt (20.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Für Thusis/Cazis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Thusis/Cazis hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Thusis/Cazis auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gams 1. Das Spiel findet am Mittwoch (10. Mai) statt (20.30 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 2a Grp. - FC Haag 1 1:2 (0:1) - St. Martin, Cazis – Tore: 1. Marc Hagmann 0:1. 66. Lucas Riedhauser 1:1. 93. Christoph Marquart 1:2. – Thusis/Cazis: Paul Misetic, Roger Capaul, Elia Senn, Athavan Dharmarajah, Fadri Menn, Roy Wischnewski, Robert Cristian Anghel, Sharujhan Sathananthan, Laurin Rüedi, Samuel Komposch, Jonas Jehli. – Haag: Kevin Eggenberger, Damian Heeb, Jannik Marquart, Gian Fabio Wachter, Christian Winter, Christoph Marquart, Marc Hagmann, Jamie Koller, Nico Alder, Robin Eugster, Francis Reis. – Verwarnungen: 22. Sharujhan Sathananthan, 38. Samuel Komposch, 55. Roger Capaul, 70. Francesco Direnzo, 90. Jamie Koller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 02:33 Uhr.