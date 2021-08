4. Liga, Gruppe 2 Haag mit Auswärtssieg bei Sargans Haag gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Sargans 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Ivan Carkic brachte Haag 1:0 in Führung (13. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Loris Scherzinger in der 45. Minute. Er traf zum 2:0 für Haag.

Bei Haag erhielten Tolga Yildiz (33.) und Nikola Ugrica (84.) eine gelbe Karte. Bei Sargans erhielten Arlind Berisha (84.) und Raphael Kalberer (90.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Haag mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Das nächste Spiel trägt Haag in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Gams 1 aus. Die Partie findet am 4. September statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Sargans liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 6. Auf Sargans wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das Team Chur 97 2b. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Telegramm: FC Sargans 2 - FC Haag 1 0:2 (0:2) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 13. Ivan Carkic 0:1. 45. Loris Scherzinger 0:2. – Sargans: Mischa Stähli, Marco Pfiffner, Dario Schlegel, Jeff Grünenfelder, Ivo Tscherfinger, Claudio Tino, Roberto Hürlimann, Armando Mullis, Maximilian Vollmann, Ardit Pajaziti, Arlind Berisha. – Haag: Kevin Eggenberger, Wilson Andrade, Gian Andrea Heeb, Tolga Yildiz, Ivan Carkic, Christoph Marquart, Lukas Heeb, Nico Alder, Marc Hagmann, Loris Scherzinger, Dominic Müller. – Verwarnungen: 33. Tolga Yildiz, 84. Nikola Ugrica, 84. Arlind Berisha, 90. Raphael Kalberer.

Tabelle: 1. FC Haag 1 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sevelen 1 1/3 (5:1), 3. FC Gams 1 1/3 (5:1), 4. FC Buchs 2 1/3 (2:1), 5. FC Grabs 1 1/1 (2:2), 6. FC Sargans 2 2/1 (2:4), 7. Chur 97 2b 1/0 (1:5), 8. FC Triesen 2 1/0 (1:2), 9. FC Trübbach 1 1/0 (1:5), 10. FC Balzers 2 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 23:16 Uhr.