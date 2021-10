4. Liga, Gruppe 2

FCSG Durststrecke beendet: Der FC St.Gallen gewinnt gegen Servette 2:1 und gibt die rote Laterne gleich wieder ab

Es ist in jeder Hinsicht ein guter Nachmittag: Es ist Olmamatch, in St.Gallen zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite – und das Wichtigste: Der FCSG beendet nach acht sieglosen Spielen seine Durststrecke. Die Espen gewinnen gegen Servette in letzter Minute 2:1.