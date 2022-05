4. Liga, Gruppe 2 Haag holt sich drei Punkte gegen Grabs Sieg für Haag: Gegen Grabs gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ivan Carkic für Haag. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Per Elfmeter glich Ramon Zogg das Spiel in der 30. Minute für Grabs wieder aus. In der 42. Minute war es an Nikola Ugrica, Haag 2:1 in Führung zu bringen.

Das Eigentor von Kevin Nef (82. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Haag. In der Schlussphase kam Grabs noch auf 2:3 heran. Simon Egli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Haag sah Antonio Verdicchia (45.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Robin Eugster (30.), Antonio Verdicchia (37.) und Melih Demir (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grabs, Fidan Smajli (47.) kassierte sie.

Dass Grabs so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Haag bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Haag hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Haag spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Triesen 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Für Grabs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Grabs hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grabs daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gams 1. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.30 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Grabs 1 3:2 (2:1) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tore: 1. Ivan Carkic 1:0. 30. Ramon Zogg (Penalty) 1:1.42. Nikola Ugrica 2:1. 82. Eigentor (Kevin Nef) 3:1.87. Simon Egli 3:2. – Haag: Robin Eugster, Jose Filberto Delgado Bernhardt, Antonio Verdicchia, Gianni Heeb, Nikola Ugrica, Milorad Nikolic, Serhat Demircan, Ivan Carkic, Gian Fabio Wachter, Riccardo Licci, Dominic Müller. – Grabs: Roland Gantenbein, Qendrim Smajli, Robin Vetsch, Kevin Nef, Ramon Zogg, Sandro Gantenbein, Raphael Pirker, Florian Ponik, Adrian Eggenberger, Philipp Schaltegger, Fidan Smajli. – Verwarnungen: 30. Robin Eugster, 37. Antonio Verdicchia, 47. Fidan Smajli, 85. Melih Demir – Ausschluss: 45. Antonio Verdicchia.

