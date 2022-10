3. Liga, Gruppe 3 Granit Cekaj führt Besa mit drei Toren zum Sieg gegen Romanshorn Sieg für Besa: Gegen Romanshorn gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Granit Cekaj traf in der 19. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Besa. Granit Cekaj war es auch, der in der 53. Minute Besa weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. In der 68. Minute traf Granit Cekaj bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Besa. Das letzte Tor der Partie erzielte Granit Neziri, der in der 91. Minute die Führung für Besa auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Besa, Fabio Martins Soares (14.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Louie Joseph Greenaway (48.).

Zahlreiche Gegentore sind für Romanshorn ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Besa: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 6. Für Besa ist es der zweite Sieg in Serie. Besa konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Besa spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Fortuna SG 1 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wittenbach 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Besa 1 0:4 (0:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 19. Granit Cekaj 0:1. 53. Granit Cekaj 0:2. 68. Granit Cekaj 0:3. 91. Granit Neziri 0:4. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Julian Anthenien, Mike Lieberherr, Baton Kuqi, Fabian Züllig, Louie Joseph Greenaway, Mattia Medde. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Nobert Frrokaj, Deniz Sidar Tuncbel, Nikola Torlakovic, Sadin Sadikovic, Lundrim Sutaj, Granit Neziri, Fabio Martins Soares, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Verwarnungen: 14. Fabio Martins Soares, 48. Louie Joseph Greenaway.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 04:39 Uhr.

