4. Liga, Gruppe 2 Grabs gewinnt klar gegen Sargans Sieg für Grabs: Gegen Sargans gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Grabs über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Sargans war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 93. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Grabs waren: Dario Baumgartner (2 Treffer), Adrian Eggenberger (2 Treffer) und Simon Egli (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sargans war: Maximilian Vollmann (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vlado Krbanjevic von Sargans erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Grabs nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Grabs die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sargans ein relativ häufiges Phänomen. Die total 53 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Grabs nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 6. Grabs hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Grabs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Sargans hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sargans tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Haag 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Sargans 2 - FC Grabs 1 1:5 (0:2) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 38. Dario Baumgartner 0:1. 45. Dario Baumgartner 0:2. 67. Adrian Eggenberger 0:3. 74. Simon Egli 0:4. 88. Adrian Eggenberger 0:5. 93. Maximilian Vollmann (Penalty) 1:5. – Sargans: Mischa Stähli, Marco Pfiffner, Joël Schlegel, Raphael Schaufelberger, Elia Roth, Roberto Hürlimann, Arlind Berisha, Manuel Mullis, Maximilian Vollmann, Claudio Tino, Ivo Tscherfinger. – Grabs: Werner Aemisegger, Muhamed Emin Sehic, Robin Vetsch, Kevin Nef, Qendrim Smajli, Fabio Vetsch, Simon Egli, Benjamin Rüesch, Florian Ponik, Fidan Smajli, Dario Baumgartner. – Verwarnungen: 78. Vlado Krbanjevic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:14 Uhr.