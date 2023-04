4. Liga, Gruppe 2 Grabs gewinnt deutlich gegen Thusis/Cazis Grabs gewinnt am Samstag zuhause gegen Thusis/Cazis 3:0.

(chm)

Oliver Mirosljevic brachte Grabs 1:0 in Führung (16. Minute). In der 42. Minute baute Raphael Pirker den Vorsprung für Grabs auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Manuel Eggenberger, der in der 85. Minute die Führung für Grabs auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniel Hanselmann von Grabs erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Thusis/Cazis kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 48 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Grabs unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 4. Grabs hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grabs zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ruggell 2. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Für Thusis/Cazis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Thusis/Cazis hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Thusis/Cazis spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Haag 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 6. Mai statt (16.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Grabs 1 - FC Thusis/Cazis 2a Grp. 3:0 (2:0) - Mühlbach, Grabs – Tore: 16. Oliver Mirosljevic 1:0. 42. Raphael Pirker 2:0. 85. Manuel Eggenberger 3:0. – Grabs: Daniel Schnider, Qendrim Smajli, Patrick Kuhn, Adrian Eggenberger, Raphael Pirker, Marco Bleiker, Daniel Hanselmann, Philipp Hermann, Nijola Gatic, Joël Kühne, Oliver Mirosljevic. – Thusis/Cazis: Paul Misetic, Laurin Lanicca, Elia Senn, Athavan Dharmarajah, Fadri Menn, Roy Wischnewski, Juan Bompastor Flores Parada, Simon Tanno, Francesco Direnzo, Sharujhan Sathananthan, Jonas Jehli. – Verwarnungen: 56. Daniel Hanselmann.

