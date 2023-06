3. Liga, Gruppe 3 Gossau und Staad teilen sich Punkte Gossau und Staad spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Altin Demaj traf in der 60. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 72. Minute traf Aleksa Milivojevic für Staad.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gossau hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Gossau nicht verändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Gossau hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Gossau wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Teufen 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Staad hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 7. Staad hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Staad geht es daheim gegen FC Appenzell 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Staad 1 1:1 (0:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 60. Altin Demaj 1:0. 72. Aleksa Milivojevic 1:1. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Kevin Betz, Zino Coppola, Yven Steiger, David Pavlovic, Simone Loprete, Edin Mujkanovic, Andreas Bischofberger, Luca Altherr, Aleksandar Vujinovic. – Staad: Sedin Garic, Patrick Lopes Santos, Luca Grab, John Patrick Dornbierer, Andri Knellwolf, Gabriel Navarro, Hakan Ümit, Pascal Nussbaum, Amir Huskic, Enis Ziberi, Slobodan Aksic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

