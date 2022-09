3. Liga, Gruppe 3 Gossau stolpert gegen Appenzell Appenzell hat am Sonntag gegen Gossau die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team 3:1. Zugleich war es für Appenzell im fünften Spiel der erste Sieg der Saison.

Appenzell ging in der 30. Spielminute durch Fabian Koller in Führung, ehe Gossau in der 32. Minute (Edin Mujkanovic) der Ausgleich gelang. In der 65. Minute gelang Josef Peterer der Führungstreffer zum 2:1 für Appenzell. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Kevin Streule die Führung für Appenzell auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gossau für Janis Allenspach (54.), Aleksandar Vujinovic (73.) und Ueli Treichler (86.). Für Appenzell gab es keine Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Appenzell. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Für Appenzell geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Gossau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 6. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Besa 1 (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Appenzell 1 1:3 (1:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 30. Fabian Koller 0:1. 32. Edin Mujkanovic 1:1. 65. Josef Peterer 1:2. 87. Kevin Streule 1:3. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Janis Allenspach, Ueli Treichler, Kevin Betz, Edin Mujkanovic, Yven Steiger, Dominic Jaenke, Aleksandar Vujinovic, Simone Loprete, Luca Altherr. – Appenz: Mischa Enzler, Marvin Schneider, Andrej Hörler, Marko Jurkic, Mario Breitenmoser, Luca Hörler, Michael Dörig, Fabian Koller, Jonas Signer, Simon Baumann, Josef Peterer. – Verwarnungen: 54. Janis Allenspach, 73. Aleksandar Vujinovic, 86. Ueli Treichler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

