3. Liga, Gruppe 3 Gossau siegt nach vier Niederlagen Nach vier Niederlagen in Folge hat Gossau am Sonntag gegen Besa einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:1.

Besa erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Arbnor Morina ging das Team in der 24. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 50. Minute, als Aleksandar Vujinovic für Gossau traf.

Danach drehte Gossau auf. Das Team schoss ab der 68. Minute noch vier weitere Tore, während Besa kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Gossau waren: Simone Loprete (2 Treffer), Aleksandar Vujinovic (2 Treffer) und Kevin Betz (1 Treffer). Einziger Torschütze für Besa war: Arbnor Morina (1 Treffer).

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Besa gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Dardan Sevkiu (83.) und Loris Pellegatta (89.). Gelbe Karten sahen zudem Florent Imeri (52.), Dardan Sevkiu (55.) und Blerim Adzijaj (76.). Gossau kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Gossau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 51 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Gossau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 6. Gossau hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gossau spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna SG 1 (Rang 12). Die Partie findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.15 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Für Besa hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 3. Besa hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Besa daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Appenzell 1. Das Spiel findet am 14. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Besa 1 5:1 (0:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 24. Arbnor Morina 0:1. 50. Aleksandar Vujinovic 1:1. 68. Simone Loprete 2:1. 78. Kevin Betz 3:1. 87. Aleksandar Vujinovic 4:1. 88. Simone Loprete 5:1. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Zlatibor Kovacevic, Ueli Treichler, Kevin Betz, David Pavlovic, Zino Coppola, Edin Mujkanovic, Simone Loprete, Antonio Fernandez Puron, Aleksandar Vujinovic. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Deniz Sidar Tuncbel, Fabio Martins Soares, Nobert Frrokaj, Mark Lekaj, Arbnor Morina, Loris Pellegatta, Sevalj Ljatifi, Amel Grbic, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 26. Zino Coppola, 42. Dean Meier, 52. Florent Imeri, 53. Kevin Betz, 55. Dardan Sevkiu, 75. Edin Mujkanovic, 76. Blerim Adzijaj – Ausschlüsse: 83. Dardan Sevkiu, 89. Loris Pellegatta.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

