3. Liga, Gruppe 3 Gossau setzt Siegesserie auch gegen Abtwil fort Gossau setzt seine Siegesserie auch gegen Abtwil fort. Das 4:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Altin Demaj in der 11. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Gossau. Erneut Altin Demaj traf in der 18. Minute auch zum 2:0 für Gossau. Geronimo Casadio baute in der 20. Minute die Führung für Gossau weiter aus (3:0). Luca Altherr schoss das 4:0 (49. Minute) für Gossau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Kläger von Abtwil erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Gossau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 66 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Gossau nicht verändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 5. Für Gossau ist es der dritte Sieg in Serie.

Gossau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Niederwil 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher viermal gewonnen und 15mal verloren.

Abtwil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Appenzell 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 4:0 (3:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 11. Altin Demaj 1:0. 18. Altin Demaj 2:0. 20. Geronimo Casadio 3:0. 49. Luca Altherr 4:0. – Gossau: Marko Anokic, Dean Meier, Kevin Betz, Ueli Treichler, Efe Gürgen, Zino Coppola, Simone Loprete, Edin Mujkanovic, Geronimo Casadio, Luca Altherr, Altin Demaj. – Abtwil: Renato Gröli, Yannick Fey, Fabian Helbling, Christian Ammann, David Styger, Abienaas Ratnasingam, Felix Kunzmann, Moritz Kupferschmid, Adrian Läser, Iven Manser, Mattias Gröli. – Verwarnungen: 51. Marco Kläger.

