3. Liga, Gruppe 3 Gossau gewinnt klar gegen Teufen Gossau gewinnt am Sonntag zuhause gegen Teufen 3:0.

Luca Altherr schoss Gossau in der 26. Minute zur 1:0-Führung. In der 46. Minute traf Luca Altherr bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Gossau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kevin Betz in der 56. Minute, als er für Gossau zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Mohamed Ali Elmi (68.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Teufen, Steve Knechtle (55.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Gossau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Gossau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Gossau hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März ( Uhr, Buechenwald, Gossau).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Teufen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Teufen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Appenzell 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 25. März statt ( Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Teufen 1 3:0 (1:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 26. Luca Altherr 1:0. 46. Luca Altherr 2:0. 56. Kevin Betz 3:0. – Gossau: Fabio Wirth, Dean Meier, Ueli Treichler, Janis Allenspach, Kevin Betz, Simone Loprete, Luca Altherr, Timo Leuzinger, David Pavlovic, Aleksandar Vujinovic, Edin Mujkanovic. – Teufen: Nicola Manser, Mario Gygax, Steve Knechtle, Claudio Fässler, Jean Noël Höhener, Roman Ehrbar, Pascal Huber, Luca Locher, Nico Weiler, Robin Boppart, Fabrice Höhener. – Verwarnungen: 55. Steve Knechtle, 68. Mohamed Ali Elmi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

