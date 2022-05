3. Liga, Gruppe 3 Gossau gewinnt klar gegen Besa Gossau behielt im Spiel gegen Besa am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

In der 3. Minute gelang Aleksandar Vujinovic der Führungstreffer zum 1:0 für Gossau. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gossau stellte Jonas Brühwiler in Minute 52 her. Alexandru Neder baute in der 79. Minute die Führung für Gossau weiter aus (3:0). Zlatibor Kovacevic schoss das 4:0 (92. Minute) für Gossau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Yven Steiger (78.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Besa, Ilir Lazraj (61.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Gossau: Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Gossau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Für Gossau ist es der zweite Sieg in Serie.

Gossau spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rorschach-Goldach 17 2 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Nach der Niederlage büsst Besa einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 9. Für Besa war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Besa geht es in einem Heimspiel gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Besa 1 4:0 (1:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 3. Aleksandar Vujinovic 1:0. 52. Jonas Brühwiler 2:0. 79. Alexandru Neder 3:0. 92. Zlatibor Kovacevic 4:0. – Gossau: Michele Boppart, Dean Meier, Ueli Treichler, Kevin Betz, Luca Troisi, Yven Steiger, Dominic Jaenke, Xhelal Reshani, Zlatibor Kovacevic, Aleksandar Vujinovic, Jonas Brühwiler. – Besa: Sedin Garic, Dardan Sevkiu, Zef Nushi, Ilir Lazraj, Vilson Dedaj, Arsim Sadiku, Almedin Jusic, Deniz Sidar Tuncbel, Egzon Shala, Amel Grbic, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 61. Ilir Lazraj, 78. Yven Steiger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 17:18 Uhr.