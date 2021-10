4. Liga, Gruppe 5 Gossau beendet Niederlagenserie gegen Uzwil – Cristian Bakacsi trifft dreimal Nach vier Niederlagen in Folge hat Gossau am Sonntag gegen Uzwil einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 5:3.

(chm)

Cristian Bakacsi eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Gossau das 1:0 markierte. Furkan Bartan sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gossau. Die 48. Minute brachte für Uzwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Xhevat Hasallari.

Xhevat Hasallari traf nur zwei Minuten später erneut für Uzwil: Das Spiel war nun ausgeglichen. Das Tor von Cristian Bakacsi in der 59. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Gossau. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 62, als nochmals Xhevat Hasallari für Uzwil erfolgreich war.

Per Penalty traf Diyar Rigal in der 88. Minute zur 4:3-Führung für Gossau. In der 93. Minute erhöhte erneut Cristian Bakacsi auf 5:3 für Gossau.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Uzwil kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Etienne Bakacsi (89.) kassierte sie.

Die Abwehr von Uzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gossau. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 7. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Gossau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Gossau nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 1). Das Spiel findet am 2. April statt (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Uzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Uzwil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Für Uzwil geht es nach der Winterpause zuhause gegen FC Sarajevo 92 92 1 (Platz 3) weiter. Diese Begegnung findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Flawilerstrasse, Niederuzwil).

Telegramm: FC Uzwil 3b - FC Gossau 3 3:5 (0:2) - Flawilerstrasse, Niederuzwil – Tore: 11. Cristian Bakacsi 0:1. 26. Furkan Bartan 0:2. 48. Xhevat Hasallari 1:2. 50. Xhevat Hasallari 2:2. 59. Cristian Bakacsi 2:3. 62. Xhevat Hasallari 3:3. 88. Diyar Rigal (Penalty) 3:4.93. Cristian Bakacsi 3:5. – Uzwil: Marko Lubina, Bertrand Manirakiza, Kristijan Blazanovic, Mario Zlomislic, Mateo Pérez-Palacio Frischknecht, Adrian Bahoric, Qendrim Shala, Xhevat Hasallari, Adel Rozajac, Janis Baumann, Anes Mujovik. – Gossau: Silvan Strübi, Yannic Herzog, Julian Thoma, Vlado Vulovic, Etienne Bakacsi, Damian Andric, Nikola Cvitkovac, Rani Rigal, Jon Mustafa, Cristian Bakacsi, Furkan Bartan. – Verwarnungen: 45. Qendrim Shala, 54. Kristijan Blazanovic, 54. Nedeljko Mlinarevic, 70. Abdula Neziri, 86. Bertrand Manirakiza, 89. Etienne Bakacsi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Uzwil 3b - FC Gossau 3 3:5, FC Winkeln SG 2 - FC Neukirch-Egnach 2 1:1, FC Sarajevo 92 92 1 - FC Abtwil-Engelburg 2 2:2

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 9 Spiele/23 Punkte (26:7). 2. FC Wittenbach 2 9/18 (27:16), 3. FC Sarajevo 92 92 1 9/17 (43:12), 4. FC Flawil 2 9/17 (23:16), 5. FC Winkeln SG 2 9/15 (20:16), 6. FC Neukirch-Egnach 2 9/14 (13:19), 7. FC Gossau 3 9/8 (21:28), 8. FC Steinach 2 9/7 (8:16), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 9/4 (9:27), 10. FC Uzwil 3b 9/1 (10:43).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 21:19 Uhr.