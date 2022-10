4. Liga, Gruppe 5 Gossau beendet Niederlagenserie gegen Appenzell Sieg für Gossau nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Appenzell gewinnt Gossau am Samstag auswärts 3:1.

Den Auftakt machte Elias Schlegel, der in der 9. Minute für Gossau zum 1:0 traf. In der 12. Minute traf Andreas Rusch für Appenzell zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Cristian Bakacsi in der 29. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Gossau. Wiederum Cristian Bakacsi erhöhte in der 62. Minute auf 3:1 für Gossau.

Bei Gossau sah Sror Rigal (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vlado Vulovic (19.) und Sror Rigal (53.). Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Remo Sonderer (67.) und Arian Manser (82.).

Die Tabellensituation bleibt für Gossau unverändert. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 7. Gossau hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gossau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FK Jedinstvo SG 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 4. Appenzell hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Appenzell wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Sarajevo 92 92 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Gossau 3 1:3 (1:2) - Schaies, Appenzell – Tore: 9. Elias Schlegel 0:1. 12. Andreas Rusch 1:1. 29. Cristian Bakacsi 1:2. 62. Cristian Bakacsi 1:3. – Appenz: Walter Heeb, Andreas Sonderer, Laurin Manser, Markus Manser, Alessio Maselli, Manuel Fässler, Marcel Koch, Arian Manser, Janis Jud, Andreas Rusch, Pius Huber. – Gossau: Marko Anokic, Vlado Vulovic, Damian Andric, Etienne Bakacsi, Elias Schlegel, Nikola Ivankovic, Sror Rigal, Erion Bytyqi, Jon Mustafa, Cristian Bakacsi, Fabio Cardon. – Verwarnungen: 19. Vlado Vulovic, 53. Sror Rigal, 67. Remo Sonderer, 82. Arian Manser – Ausschluss: 67. Sror Rigal.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

