3. Liga, Gruppe 2 Glarus sorgt bei Bad Ragaz für Überraschung Bad Ragaz lag gegen Glarus deutlich vorne, nämlich 2:0 (9. Minute) - und verlor dennoch. Glarus feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Sascha Bless, der in der 1. Minute für Bad Ragaz zum 1:0 traf. Nando Thöny erhöhte in der 9. Minute zur 2:0-Führung für Bad Ragaz. Der Anschlusstreffer für Glarus zum 1:2 kam in der 23. Minute. Verantwortlich dafür war Lorijan Asani.

Guilherme Ferreira Martins glich in der 26. Minute für Glarus aus. Es hiess 2:2. Silas Gabriel schoss Glarus in der 76. Minute zur 3:2-Führung. Silas Gabriel erzielte nur sechs Minuten später auch das 4:2 für Glarus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Glarus. Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Noah Berry (52.) und Marco Mühlebach (86.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Glarus eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 0.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Glarus die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bad Ragaz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Glarus. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

Glarus machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6. Für Glarus ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Glarus daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Flums 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 2. Für Bad Ragaz war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Bad Ragaz verlor zudem erstmals zuhause.

Für Bad Ragaz geht es auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Glarus 1 2:4 (2:2) - Ri – Tore: 1. Sascha Bless 1:0. 9. Nando Thöny 2:0. 23. Lorijan Asani 2:1. 26. Guilherme Ferreira Martins 2:2. 76. Silas Gabriel 2:3. 82. Silas Gabriel 2:4. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Alessandro Hossmann, Andrea Mühlebach, Anian Roffler, Noah Berry, Luka Krbanjevic, Salvatore Rauti, Orlando Caluori, Marco Mühlebach, Sascha Bless, Nando Thöny. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Patrick Widmer, Senol Kartal, Thomas Heinzer, Rouven Dubacher, Guilherme Ferreira Martins, Lorijan Asani, Silas Gabriel, Romano Böni, Andrea Contardi, Onur Kartal. – Verwarnungen: 49. Senol Kartal, 52. Noah Berry, 54. Rouven Dubacher, 73. Franco Elmer, 84. Cihan Sevic, 86. Marco Mühlebach.

