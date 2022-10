3. Liga, Gruppe 2 Glarus mit Auswärtssieg bei Uznach – Silas Gabriel entscheidet Spiel Glarus behielt im Spiel gegen Uznach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Glarus das einzige Tor der Partie. In der 11. Minute schoss Silas Gabriel das 1:0.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Uznach sah Andrin Elsener (83.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Uznach weitere vier gelbe Karten. Glarus kassierte vier gelbe Karten.

Glarus machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Glarus hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Glarus tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Nach der Niederlage büsst Uznach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Uznach ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Uznach ging unentschieden aus.

Für Uznach geht es auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Glarus 1 0:1 (0:1) - Benknerstrasse, Uznach – Tor: 11. Silas Gabriel 0:1. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Andrin Widmer, Andrin Elsener, Meris Fakikj, Morris Scherz, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Remzi Junuzi, Soufiane Afil, Jan Kuster. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Franco Elmer, Loris Künzle, Caner Koyun, Senol Kartal, Patrick Widmer, Juan Manuel Traba Baumgartner, David Dovicak, Enrique Lorente, Silas Gabriel, Onur Kartal. – Verwarnungen: 30. Rinor Kurtishaj, 32. Caner Koyun, 47. Morris Scherz, 54. Andrin Elsener, 56. Onur Kartal, 72. Soufiane Afil, 78. Diamant Kukeli, 86. Sehar Etemi – Ausschluss: 83. Andrin Elsener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 14:18 Uhr.

