3. Liga, Gruppe 4 Gjef Uka führt Sirnach mit drei Toren zum Sieg gegen Dussnang Sirnach behielt im Spiel gegen Dussnang am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:2.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Sirnach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Dussnang waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (57. Minute) und zum 2:5 (71. Minute).

Matchwinner für Sirnach war Gjef Uka, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Sirnach waren: Jelid Veliu (2 Treffer) und Sandro Spalletta (1 Treffe.) die Torschützen für Dussnang waren: Nico Bucher und Janik Roos.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Dussnang sah Fabian Huldi (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Roberto Sbocchi (63.) und Janik Roos (69.). Sirnach kassierte sechs gelbe Karten.

Sirnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Dussnang kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Sirnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 5. Für Sirnach ist es der zweite Sieg in Serie.

Sirnach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Dussnang hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wängi 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Dussnang 1 6:2 (2:0) - Kett, Sirnach – Tore: 7. Gjef Uka 1:0. 43. Sandro Spalletta 2:0. 47. Jelid Veliu (Penalty) 3:0.50. Gjef Uka 4:0. 57. Janik Roos 4:1. 70. Gjef Uka 5:1. 71. Nico Bucher 5:2. 73. Jelid Veliu 6:2. – Sirnach: Josip Martic, Dalibor Velickovic, Suad Jonuzi, Petrit Bytyqi, Gjef Uka, Dario Martic, Samir Dervic, Sandro Spalletta, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Dussnang: Luca Böhi, Claude Steinmann, Mario Leutenegger, Patrick Wullschleger, Fabian Huldi, Kim Thaddey, Valentin Traxler, Fabio Vadini, Fabrice Kern, Janik Roos, Nico Bucher. – Verwarnungen: 23. Labinot Emini, 25. Sandro Spalletta, 37. Samir Dervic, 62. Gjef Uka, 63. Roberto Sbocchi, 69. Janik Roos, 75. Leon Selishta, 91. Petrit Bytyqi – Ausschluss: 53. Fabian Huldi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:00 Uhr.