4. Liga, Gruppe 2 Gams siegt 5:0 im Showdown gegen Ruggell – Michael Giger mit drei Toren Gams setzt seine Siegesserie auch gegen Ruggell fort. Das 5:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 6. Minute gelang Michael Giger der Führungstreffer zum 1:0 für Gams. Gams baute in der 77. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Michael Giger. Es handelte sich um einen Penalty. Michael Giger erzielte nur fünf Minuten später auch das 3:0 für Gams.

Gams erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Michele Beti weiter auf 4:0. Nur vier Minuten später traf Michele Beti erneut, so dass es in der 88. Minute 5:0 für Gams hiess.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruggell erhielten Luca Miggiano (29.) und Louie Patsch (64.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Gams erhielt: Raphael Wyss (74.)

Die Offensive von Gams hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 5.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Gams verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 17 Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Für Gams ist es der dritte Sieg in Serie.

Gams spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Haag 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 10. Juni statt (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Für Ruggell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Ruggell hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ruggell in einem Auswärtsspiel mit FC Trübbach 1 (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Ruggell 2 - FC Gams 1 0:5 (0:1) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 6. Michael Giger 0:1. 77. Michael Giger (Penalty) 0:2.82. Michael Giger 0:3. 84. Michele Beti 0:4. 88. Michele Beti 0:5. – Ruggell: Andreas Marxer, Luca Miggiano, Remo Gabathuler, Justus Weibel, Alexander Büchel, Andrin Risch, Jesse Schmitt, Dominik Lampert, Corsin Matt, Michael Walch, Robin Büchel. – Gams: Nino Marinello, Raphael Dürr, Raphael Wyss, Haris Odobasic, Luka Sabljo, Furkan Bolat, Michele Beti, Florian Ponik, Dennis Demirci, Negjip Qengaj, Michael Giger. – Verwarnungen: 29. Luca Miggiano, 64. Louie Patsch, 74. Raphael Wyss.

