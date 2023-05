Frauen 2. Liga Frauenfeld verliert gegen Seriensieger Widnau Widnau setzt seine Siegesserie auch gegen Frauenfeld fort. Das 4:1 zuhause am Montag bedeutet bereits den elften Vollerfolg in Folge.

Frauenfeld ging zunächst in der 29. Minute in Führung, als Raffaella Alfarè zum 1:0 traf. In der 60. Minute gelang Widnau jedoch durch Eva Dietsche der Ausgleich. Erika Gschwend traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Widnau.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Widnau stellte Leonie Ritz in Minute 87 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Sarah Baumberger, die in der 89. Minute die Führung für Widnau auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Widnau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Widnau bleibt Leader: Nach 18 Spielen hat das Team 45 Punkte. Für Widnau ist es der elfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Widnau auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Uzwil 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (14.00 Uhr, Rüti, Henau).

Mit der Niederlage rückt Frauenfeld in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 5. Frauenfeld hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld geht es auswärts gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (14.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Frauenfeld 1 4:1 (0:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 29. Raffaella Alfarè 0:1. 60. Eva Dietsche 1:1. 70. Erika Gschwend 2:1. 87. Leonie Ritz 3:1. 89. Sarah Baumberger 4:1. – Widnau: Timea Sele, Corinne Britschgi, Winona Berweger, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Giulia Hale, Michelle Walt, Eva Dietsche. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Carla Leutenegger, Anna Zimmermann, Salome Widmer, Miriam Makia, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Alina Wirth, Melanie Brägger, Chiara Krieg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

