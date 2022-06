4. Liga, Gruppe 7 Frauenfeld verliert gegen Seriensieger Kirchberg Frauenfeld lag gegen Kirchberg deutlich vorne, nämlich 2:0 (47. Minute) - und verlor dennoch. Kirchberg feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Frauenfeld: Elvis Kengji brachte seine Mannschaft in der 36. Minute 1:0 in Führung. In der 47. Minute baute Gjef Uka den Vorsprung für Frauenfeld auf zwei Tore aus (2:0). In der 46. Minute gelang Kirchberg (Adrian Oberholzer) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Kirchberg fiel in der 57. Minute (Franco Loser). In der 58. Minute war es an Ramon Kuhn, Kirchberg 3:2 in Führung zu bringen. In der 87. Minute schoss Aaron Ress Kirchberg mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frauenfeld erhielten David Nuaj (76.), Gjef Uka (79.) und Gabriel Gegaj (86.) eine gelbe Karte. Für Kirchberg gab es keine Karte.

In der Gruppe ist Kirchberg in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Frauenfeld kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 44 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Mit dem Sieg hält Kirchberg seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 45 Punkte auf dem Konto. Kirchberg hat bisher immer gewonnen, nämlich 15mal.

Kirchberg spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wängi 2 (Rang 8). Diese Begegnung findet am Freitag (3. Juni) statt (20.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Frauenfeld hat bisher siebenmal gewonnen und achtmal verloren.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bazenheid 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Frauenfeld 3 - FC Kirchberg 1 2:4 (2:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 36. Elvis Kengji 1:0. 47. Gjef Uka 2:0. 46. Adrian Oberholzer 2:1. 57. Franco Loser 2:2. 58. Ramon Kuhn 2:3. 87. Aaron Ress (Penalty) 2:4. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Loris Uka, David Nuaj, Fabian Berisha, Glorian Uka, Entoni Uka, Nikolla Gegaj, Gabriel Gegaj, Elvis Kengji, Kristian Uka, Gjef Uka. – Kirchberg: Levin Rodrigues, Aaron Schönenberger, Tim Bouwmeester, Simon Wohlgensinger, Luca Keller, Mario Kuhn, Patrik Brändle, Pablo Rohner, Sandro Loser, Adrian Oberholzer, Florian Schefer. – Verwarnungen: 76. David Nuaj, 79. Gjef Uka, 86. Gabriel Gegaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

