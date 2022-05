Frauen 3. Liga Frauenfeld stolpert gegen Kirchberg – Entscheidung in der Schlussminute Frauenfeld lag gegen Kirchberg deutlich vorne, nämlich 3:1 (63. Minute) - und verlor dennoch. Kirchberg feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Den Auftakt machte Chiara Sennhauser, die in der 33. Minute für Kirchberg zum 1:0 traf. Frauenfeld glich in der 45. Minute durch Melanie Brägger aus. In der 47. Minute war es erneut Melanie Brägger, die Frauenfeld mit ihrem Tor 2:1 in Führung brachte.

Chiara Lisetto sorgte in der 63. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Frauenfeld. Die 67. Minute brachte für Kirchberg den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Dominique Gähwiler. Kirchberg glich in der 78. Minute aus. Torschützin war wiederum Dominique Gähwiler. Kurz vor Schluss, in der 91. Minute traf Laura Egli zum 4:3-Siegestreffer für Kirchberg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Anderegg von Frauenfeld erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

Dass Frauenfeld so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Kirchberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 6. Kirchberg hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kirchberg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Uznach 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Nach der Niederlage muss Frauenfeld die Tabellenführung abgeben. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Frauenfeld hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Kirchberg 2 Grp. - FC Frauenfeld 1 4:3 (1:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 33. Chiara Sennhauser 1:0. 45. Melanie Brägger 1:1. 47. Melanie Brägger 1:2. 63. Chiara Lisetto 1:3. 67. Dominique Gähwiler 2:3. 78. Dominique Gähwiler 3:3. 91. Laura Egli 4:3. – Kirchberg: Carmen Breitenmoser, Bettina Kropf, Dominique Gähwiler, Lea Thalmann, Laila Hungerbühler, Chiara Sennhauser, Marina Egli, Laura Keller, Céline Keller, Chantal Breitenmoser, Laura Egli. – Frauenfeld: Avia Gächter, Lea Holenstein, Alina Wirth, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Anna Zimmermann, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Chiara Lisetto, Melanie Brägger, Chiara Krieg. – Verwarnungen: 93. Michael Anderegg.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 01:14 Uhr.