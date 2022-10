Frauen 2. Liga Frauenfeld stolpert gegen Au-Berneck Überraschender Sieg für Au-Berneck: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Frauenfeld (4. Rang) zuhause 0:1 geschlagen.

Au-Berneck geriet zunächst in Rückstand, als Julia Dierauer in der 11. Minute die zwischenzeitliche Führung für Frauenfeld gelang. In der 22. Minute glich Au-Berneck jedoch aus und ging in der 73. Minute in Führung. Torschützinnen waren Melanie Brägger und Anina Eicher.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Salome Widmer (91.) und Michael Anderegg (91.). Au-Berneck blieb ohne Karte.

Mit dem Sieg rückt Au-Berneck um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Au-Berneck hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Au-Berneck siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Au-Berneck wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Uzwil 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 4. Für Frauenfeld war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Frauenfeld geht es in einem Heimspiel gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (18.15 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Frauenfeld 1 2:1 (0:1) - Oberdorf, Berneck – Tore: 11. Julia Dierauer 0:0. 22. Melanie Brägger 0:1. 73. Anina Eicher 0:1. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Deborah Fanchini, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Sina Dobson, Elvira Rusch, Fiona Indermaur, Alexandra Mühlbauer, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Julia Dierauer. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Lia Weibel, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Sarah Emanuella Goncalves Marinho, Raffaella Alfarè, Chiara Lisetto, Vanessa Alfarè, Chiara Krieg, Melanie Brägger. – Verwarnungen: 91. Salome Widmer, 91. Michael Anderegg.

