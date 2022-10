4. Liga, Gruppe 7 Frauenfeld setzt Siegesserie auch gegen Weinfelden-Bürglen fort Frauenfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Weinfelden-Bürglen hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 47 torlosen Minuten traf Meris Foco zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Frauenfeld stellte Gabriel Chaves Fontes in Minute 68 her. In den Schlussminuten erhöhte Flavio Julien Fischer noch zum Endstand von 3:0.

Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Hugo Da Silva Fialho (72.) und Fabio Mantineo (77.). Bei Weinfelden-Bürglen erhielten Todo Coskun (60.) und Ramon Scherrer (70.) eine gelbe Karte.

Dass Frauenfeld viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Frauenfeld durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 18 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 8).

Frauenfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Frauenfeld ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Frauenfeld geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Flawil 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Weinfelden-Bürglen 1b 3:0 (0:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 47. Meris Foco 1:0. 68. Gabriel Chaves Fontes 2:0. 87. Flavio Julien Fischer 3:0. – Frauenfeld: Almir Selimi, Liridon Gjergji, Ledion Jashari, Jari Engeli, Fabio Mantineo, Mischa Murpf, Arsim Zuta, Benet Uka, Brendon Zefi, Davin Steinmann, Hugo Da Silva Fialho. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Ramon Scherrer, Todo Coskun, Jusuf Ameti, Manuel Nikollbibaj, Muhammed Pala, Thaarushan Sinnathurai, Shenur Ameti, Enes Yüce, Devris Saygili, Dominic Kuratli. – Verwarnungen: 60. Todo Coskun, 70. Ramon Scherrer, 72. Hugo Da Silva Fialho, 77. Fabio Mantineo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

