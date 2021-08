Frauen 3. Liga Frauenfeld holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Uznach Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Frauenfeld zuhause gegen Uznach 3:2.

(chm)

Uznach ging zunächst in Führung, als Debora Musa in der 31. Minute traf. Dann glich aber Melanie Brägger (56.) für Frauenfeld aus. Katja Jörg in der 70. Minute und Chiara Lisetto in der 72. Minute brachten Frauenfeld sodann 3:1 in Führung. In der 88. Minute verwandelte Debora Musa erfolgreich einen Elfmeter und brachte Uznach so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Salome Widmer von Frauenfeld erhielt in der 89. Minute die rote Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Frauenfeld auf dem dritten Rang. Frauenfeld spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gossau 1. Das Spiel findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Uznach liegt nach Spiel 2 auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Uznach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Gossau 1 zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Frauenfeld 1 - FC Uznach 1 3:2 (0:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 31. Debora Musa 0:1. 56. Melanie Brägger 1:1. 70. Katja Jörg 2:1. 72. Chiara Lisetto 3:1. 88. Debora Musa (Penalty) 3:2. – Frauenfeld: Avia Gächter, Lea Holenstein, Jessica Schneiter, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Sarah Emanuella Goncalves Marinho, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Chiara Lisetto, Katja Jörg, Melanie Brägger. – Uznach: Nicole Vorburger, Nina Kuster, Debora Musa, Michaela Giger, Naomi Grisoni, Coline Richter, Sandra Jud, Chantal Kraft, Céline Kabashi, Iris Kistler, Célina Rüegg. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 89. Salome Widmer.

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. FC Balzers 2 Grp. 1/3 (3:2), 3. FC Frauenfeld 1 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. FC Wittenbach 1 1/3 (3:1), 6. Chur 97 1 Grp. 1/1 (2:2), 7. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 8. FC Uzwil 2 1/0 (1:2), 9. FC Kirchberg 2 Grp. 1/0 (1:3), 10. FC Uznach 1 2/0 (2:5), 11. FC Gossau 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 22:37 Uhr.