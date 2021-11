3. Liga, Gruppe 4 Frauenfeld holt sich drei Punkte gegen Romanshorn – Samuel Beliansky mit Siegtor Frauenfeld gewinnt am Sonntag zuhause gegen Romanshorn 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Frauenfeld gelang Samuel Beliansky in der 52. Minute. In der 12. Minute hatte Elvis Kengji Frauenfeld in Führung gebracht. Der Ausgleich für Romanshorn fiel in der 22. Minute durch Ricardo Daniel Oliveira Pinhal.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Romanshorn sah Daniel Jose Da Conceicao Machado (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Jose Da Conceicao Machado (80.), Mike Lieberherr (90.) und Mete Sahin (90.). Bei Frauenfeld erhielten Gianluca Acciarito (26.) und Domenico Maiorano (88.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Frauenfeld: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 10. Frauenfeld hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Münsterlingen 1 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Romanshorn verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Dussnang 1 kriegt es Romanshorn als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 7. November statt (15.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Frauenfeld 2 - FC Romanshorn 2 2:1 (1:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 12. Elvis Kengji 1:0. 22. Ricardo Daniel Oliveira Pinhal 1:1. 52. Samuel Beliansky 2:1. – Frauenfeld: Alessio Russo, Janis Albert, Jari Engeli, Gianluca Acciarito, Youssef Marhoussi, Joel Lüthy, Samuel Beliansky, Elvis Kengji, Domenico Maiorano, Entoni Uka, Kristian Uka. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Julian Anthenien, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Mete Sahin, Fabian Züllig, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Mike Lieberherr, Siro Stacher, Gabriel Pereira Magalhaes, Fabio Pfomann. – Verwarnungen: 26. Gianluca Acciarito, 80. Daniel Jose Da Conceicao Machado, 88. Domenico Maiorano, 90. Mike Lieberherr, 90. Mete Sahin – Ausschluss: 91. Daniel Jose Da Conceicao Machado.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Tägerwilen 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1:3, FC Frauenfeld 2 - FC Romanshorn 2 2:1

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 10 Spiele/30 Punkte (26:7). 2. FC Tägerwilen 1 10/25 (46:21), 3. FC Neukirch-Egnach 1 10/21 (22:10), 4. FC Wängi 1 10/16 (21:12), 5. FC Dussnang 1 10/15 (16:19), 6. SC Aadorf 1 10/15 (23:24), 7. FC Münchwilen 1 10/13 (16:21), 8. FC Kreuzlingen 2 10/12 (10:22), 9. FC Münsterlingen 1 10/10 (16:26), 10. FC Frauenfeld 2 10/9 (16:20), 11. FC Wil 1900 1 10/5 (12:31), 12. FC Romanshorn 2 10/4 (8:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 20:28 Uhr.