Frauen 2. Liga Frauenfeld gewinnt klar gegen Weinfelden-Bürglen Sieg für Frauenfeld: Gegen Weinfelden-Bürglen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Salome Widmer eröffnete in der 11. Minute das Skore, als sie für Frauenfeld das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Frauenfeld baute die Führung in der 33. Minute (Alyssa Furgler) weiter aus (2:0). Simea Rüegg baute in der 70. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (3:0).

Salome Widmer baute in der 74. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (4:0). Salome Widmer traf per Elfmeter. Den Schlussstand stellte Rita De Oliveira Gomes in der 83. Minute her, als sie für Weinfelden-Bürglen auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Frauenfeld erhielt: Carla Leutenegger (77.) eine Verwarnung gab es für Weinfelden-Bürglen, nämlich für Nadia Bernet (77.).

Dass Frauenfeld gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Frauenfeld die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 50 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 11).

Frauenfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 4. Frauenfeld hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9). Das Spiel findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Weinfelden-Bürglen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Uzwil 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Frauenfeld 1 1:4 (0:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 11. Salome Widmer (Penalty) 0:1.33. Alyssa Furgler 0:2. 70. Simea Rüegg 0:3. 74. Salome Widmer (Penalty) 0:4.83. Rita De Oliveira Gomes 1:4. – WeinfeldenBuerglen: Indira Djegoja, Asia Stelitano, Jana Riva, Salome Kutter, Caroline Frei, Nadia Bernet, Michelle Alder, Rita De Oliveira Gomes, Alessandra Hagen, Joelle Hauenschild, Linda Bornhauser. – Frauenfeld: Avia Gächter, Anna Zimmermann, Carla Leutenegger, Lia Weibel, Salome Widmer, Miriam Makia, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Manuela Gutknecht, Melanie Brägger, Chiara Krieg. – Verwarnungen: 77. Nadia Bernet, 77. Carla Leutenegger.

