4. Liga, Gruppe 6 Frauenfeld gewinnt klar gegen Amriswil Frauenfeld behielt im Spiel gegen Amriswil am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

In der 13. Minute gelang Kristian Uka der Führungstreffer zum 1:0 für Frauenfeld. Per Penalty erhöhte Vlonjat Ferataj in der 39. Minute zum 2:0 für Frauenfeld. Mit einem weiteren Tor sorgte Vlonjat Ferataj in der 65. Minute für das 3:0 für Frauenfeld.

Entoni Uka baute in der 68. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kristian Uka in der 85. Minute, als er für Frauenfeld zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frauenfeld, Adonis Uka (75.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Amriswil, nämlich für Elham Veseli (60.).

In seiner Gruppe hat Frauenfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.5 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Amriswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Frauenfeld unverändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Frauenfeld hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wängi 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Amriswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Amriswil hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Amriswil trifft im nächsten Spiel daheim auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC Frauenfeld 2b - FC Amriswil 2a 5:0 (2:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 13. Kristian Uka 1:0. 39. Vlonjat Ferataj (Penalty) 2:0.65. Vlonjat Ferataj 3:0. 68. Entoni Uka 4:0. 85. Kristian Uka 5:0. – Frauenfeld: Loris Uka, David Nuaj, Fabian Berisha, Domenik Balabani, Ledion Jashari, Besim Kadriu, Entoni Uka, Hugo Da Silva Fialho, Vlonjat Ferataj, Nikolla Gegaj, Kristian Uka. – Amriswil: Gjon Neziraj, Nils Oberhänsli, Salem Jusufi, Elham Veseli, Esned Shemshi, Malick Huber, Ardian Selimi, Shpetim Esati, Erdon Abdurahimi, Mirjet Bekiri, Filip Prenrecaj. – Verwarnungen: 60. Elham Veseli, 75. Adonis Uka.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.05.2023 16:13 Uhr.