4. Liga, Gruppe 7 Frauenfeld bezwingt Wängi – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Frauenfeld behielt im Spiel gegen Wängi am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Ein Eigentor von Ilias Kalyvas brachte in der 30. Minute die 1:0-Führung für Wängi. Gleichstand war in der 31. Minute hergestellt: Leonit Ahmeti traf für Frauenfeld. Elvis Kengji schoss Frauenfeld in der 43. Minute zur 2:1-Führung. In der 65. Minute traf Janik Oertle ins eigene Gehäuse. Damit lag Frauenfeld mit zwei Toren im Vorsprung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frauenfeld, nämlich für Gjef Uka (53.). Die einzige gelbe Karte bei Wängi erhielt: Christian Helg (41.)

Frauenfeld verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Frauenfeld folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Frauenfeld siegte zudem erstmals auswärts.

Für Frauenfeld geht es auswärts gegen FC Eschlikon 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Wängi rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Für Wängi war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wängi tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Bazenheid 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Freitag (10. September) statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Frauenfeld 3 - FC Wängi 2 3:1 (2:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 30. Eigentor (Ilias Kalyvas) 0:1.31. Leonit Ahmeti 1:1. 43. Elvis Kengji 2:1. 65. Eigentor (Janik Oertle) 3:1. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Gabriel Gegaj, Ilias Kalyvas, Entoni Uka, Glorian Uka, Nikolla Gegaj, David Nuaj, Elvis Kengji, Leonit Ahmeti, Mirdon Uka, Kristian Uka. – Waengi: Felix Hanhart, Rino Steiert, Janik Oertle, Christian Helg, Michel Florentin, Michael Gemperle, Samuel Roth, Roman Thalmann, Zoran Djurdjanovic, Rebar Mouhamed, Yannick Hugentobler. – Verwarnungen: 41. Christian Helg, 53. Gjef Uka.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Wattwil Bunt 1929 2 - FC Littenheid 1 5:5, FC Frauenfeld 3 - FC Wängi 2 3:1

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 3 Spiele/9 Punkte (17:1). 2. FC Kirchberg 1 3/9 (10:4), 3. FC Bazenheid 2 3/6 (12:9), 4. FC Pfyn 1 3/6 (11:9), 5. FC Eschlikon 1 3/3 (8:6), 6. FC Niederstetten 1 3/3 (9:10), 7. FC Frauenfeld 3 3/3 (7:10), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 3/2 (9:14), 9. FC Littenheid 1 3/1 (5:22), 10. FC Wängi 2 3/1 (5:8).

