3. Liga, Gruppe 4 Franco Loser rettet Kirchberg zum Auftakt einen Punkt gegen Sirnach Kirchberg und Sirnach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 3:3 aus.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kirchberg in der 93. Minute.

Kirchberg war zwar zeitweise mit 2:0 (33. Minute) in Führung, doch Sirnach holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Kirchberg sorgte Franco Loser, der in der 93. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. .

Bei Sirnach erhielten Jelid Veliu (60.), Cenk Karapalanci (64.) und Alfred Nreca (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Kirchberg, nämlich für Reto Loser (82.).

Kirchberg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Als nächstes trifft Kirchberg auswärts mit FC Wängi 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Sirnach liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Sirnach geht es in einem Heimspiel gegen SC Aadorf 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Sirnach 1 3:3 (2:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 7. Pablo Rohner 1:0. 33. Aaron Schweizer 2:0. 39. Liridon Ajrizi 2:1. 60. Jelid Veliu 2:2. 68. Alfred Nreca 2:3. 93. Franco Loser 3:3. – Kirchberg: Erwin Iten, Yannic Lang, Franco Loser, Pablo Rohner, Simon Wohlgensinger, Patrik Brändle, Sandro Loser, Florian Schefer, Aaron Schweizer, Luca Keller, Adrian Oberholzer. – Sirnach: Cenk Karapalanci, Liridon Ajrizi, Zef Nushi, Petrit Bytyqi, Dario Martic, Ardit Aziri, Sandro Spalletta, Hans Meeryl Madio Moreno, Davor Rados, Gianluca Vizzo, Jelid Veliu. – Verwarnungen: 60. Jelid Veliu, 64. Cenk Karapalanci, 82. Reto Loser, 88. Alfred Nreca.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 23:23 Uhr.