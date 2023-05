3. Liga, Gruppe 3 Fortuna SG und Besa spielen unentschieden Im Spiel zwischen Fortuna SG und Besa gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 0:1 unentschieden.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:0 erzielte Perparim Shala in der 3. Minute. Den Ausgleich erzielte Arlind Amidi in der 77. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Gelbe Karten gab es bei Besa für Deniz Sidar Tuncbel (33.), Blerim Adzijaj (44.) und Arbnor Morina (45.). Keine einzige Karte erhielt Fortuna SG.

Unverändert liegt Fortuna SG am Ende der Tabelle. Nach 20 Spielen hat das Team drei Punkte. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. 17 Spiele gingen verloren.

Für Fortuna SG geht es zuhause gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (16.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Für Besa hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Besa hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Besa zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Abtwil-Engelburg 2. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Besa 1 1:1 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 3. Perparim Shala 0:0. 77. Arlind Amidi 0:1. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Roman Tobler, Pascal Spiess, Perparim Shala, Daniel Koller, David Koller, Gioele Dima, Stéphane Weber, Florin Hellmüller, Savel Singh, Elias Lukas Leitner. – Besa: Drilon Demiri, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Arlind Amidi, Florent Imeri, Fabio Martins Soares, Sevalj Ljatifi, Mark Lekaj, Deniz Sidar Tuncbel, Arbnor Morina, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 33. Deniz Sidar Tuncbel, 44. Blerim Adzijaj, 45. Arbnor Morina, 55. Roman Tobler, 68. Perparim Shala, 70. Stéphane Weber, 85. José Enrique Poblete Cuevas.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 03:25 Uhr.