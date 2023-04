3. Liga, Gruppe 2 Flums stolpert gegen Rüthi Überraschender Sieg für Rüthi: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Flums (5. Rang) auswärts 4:2 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Argurian Bojaxhi für Rüthi. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 27. Minute, als Ignacio Novoa Rodriguez für Flums traf. Per Penalty traf Sven Städler in der 42. Minute zur 2:1-Führung für Rüthi.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Ignacio Novoa Rodriguez für Flums erfolgreich war. In der 74. Minute hiess es nach einem Eigentor von Robin Novoa 3:2 für Rüthi. Mit dem 4:2 für Rüthi schoss Bernhard Allgäuer das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Flums erhielten Valon Aliji (53.) und Robin Novoa (59.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüthi, Nando Eugster (93.) kassierte sie.

Dass Rüthi gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rüthi die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Rüthi unverändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Für Rüthi ist es der zweite Sieg in Serie.

Rüthi trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Balzers 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Flums war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Flums auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Glarus 1 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Rüthi 1 2:4 (1:2) - Banau, Flums – Tore: 20. Argurian Bojaxhi 0:1. 27. Ignacio Novoa Rodriguez 1:1. 42. Sven Städler (Penalty) 1:2.47. Ignacio Novoa Rodriguez 2:2. 74. Eigentor (Robin Novoa) 2:3.95. Bernhard Allgäuer 2:4. – Flums: Fejzula Aliji, Pascal Kurath, Samir Krasnici, Andreas Nadig, Robin Novoa, Adrian Santa, Janik Walser, Dardan Bibaj, Kevin Karisik, Valon Aliji, Ignacio Novoa Rodriguez. – Ruethi: Dominic Hehle, Andrin Kobler, Besart Shoshi, Nino Schnüriger, Batuhan Karakas, Robin Sonderegger, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Sven Städler, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Verwarnungen: 53. Valon Aliji, 59. Robin Novoa, 93. Nando Eugster.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

