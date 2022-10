3. Liga, Gruppe 2 Flums gewinnt deutlich gegen Glarus Flums gewinnt am Samstag zuhause gegen Glarus 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Flums: Ignacio Novoa Rodriguez brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Onur Kartal das Spiel in der 32. Minute für Glarus wieder aus. Das Tor von Stefan Zeller in der 52. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Flums.

Adrian Santa erhöhte in der 82. Minute zur 3:1-Führung für Flums. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Stefan Zeller in der 91. Minute, als er für Flums zum 4:1 traf.

Bei Flums erhielten Raphael Zindel (6.) und Robin Novoa (42.) eine gelbe Karte. Bei Glarus erhielten Silas Gabriel (71.) und Franco Elmer (90.) eine gelbe Karte.

Flums hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 20 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Glarus ein relativ häufiges Phänomen. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Flums: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Flums wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 8. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Nach der Niederlage büsst Glarus einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 11. Glarus hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Glarus geht es daheim gegen FC Balzers 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Glarus 1 4:1 (1:1) - Banau, Flums – Tore: 27. Ignacio Novoa Rodriguez 1:0. 32. Onur Kartal (Penalty) 1:1.52. Stefan Zeller 2:1. 82. Adrian Santa 3:1. 91. Stefan Zeller 4:1. – Flums: Roger Heidegger, Pascal Kurath, Raphael Zindel, Andreas Nadig, Ram Wüthrich, Robin Novoa, Adrian Santa, Dominik Dort, Kevin Karisik, Stefan Zeller, Ignacio Novoa Rodriguez. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Onur Kartal, Caner Koyun, Patrick Widmer, David Dovicak, Thomas Heinzer, Juan Manuel Traba Baumgartner, Franco Elmer, Enrique Lorente, Eldon Bullaku, Loris Künzle. – Verwarnungen: 6. Raphael Zindel, 42. Robin Novoa, 71. Silas Gabriel, 90. Franco Elmer.

Datenstand: 01.10.2022 23:48 Uhr.

