2. Liga, Gruppe 1 Flawil verliert gegen Seriensieger Winkeln Winkeln setzt seine Siegesserie auch gegen Flawil fort. Das 6:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

Drei seiner Tore schoss Winkeln in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Flawil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (35. Minute) und zum 2:4 (57. Minute).

Die Torschützen für Winkeln waren: Sven Lehmann (2 Treffer), Ruben Melim Almeida (1 Treffer), Marc Grünenfelder (1 Treffer), Lars Hörler (1 Treffer) und Fabian Steinemann (1 Treffer). Die Torschützen für Flawil waren: David Obrist und Andrin Holenstein.

Gelbe Karten gab es bei Flawil für Pascal Mayer (35.), Jordi Forster (70.) und Andrin Holenstein (82.). Gelbe Karten gab es bei Winkeln für Fabian Steinemann (52.) und Lars Hörler (82.).

Winkeln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 59 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match.

Mit dem Sieg hält Winkeln seine Position an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 37 Punkte. Winkeln hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Winkeln auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Mels 1. Diese Begegnung findet am 17. Mai statt (20.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Mit der Niederlage rückt Flawil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 8. Für Flawil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Flawil geht es auf fremdem Terrain gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Flawil 1 6:2 (3:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 6. Sven Lehmann 1:0. 11. Sven Lehmann 2:0. 26. Lars Hörler 3:0. 35. David Obrist 3:1. 55. Marc Grünenfelder 4:1. 57. Andrin Holenstein 4:2. 68. Fabian Steinemann 5:2. 70. Ruben Melim Almeida 6:2. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Alfa Manuel Djana Casado, Marc Hörler, Lars Hörler, Ueli Rohner, Fabian Steinemann, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Marcio Alder, Sven Lehmann. – Flawil: Jordi Forster, Leon Geeler, Esmer Hajrovic, Mirco Oertig, Riccardo Chiavuzzi, Dario Koller, Leandro Perlaska, Pascal Mayer, Simon Obrist, David Obrist, Andrin Holenstein. – Verwarnungen: 35. Pascal Mayer, 52. Fabian Steinemann, 70. Jordi Forster, 82. Andrin Holenstein, 82. Lars Hörler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

