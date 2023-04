4. Liga, Gruppe 7 Flawil verliert gegen Seriensieger Henau – Patrik Gämperli als Matchwinner Henau setzt seine Siegesserie auch gegen Flawil fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Patrik Gämperli für Henau. In der 48. Minute traf er zum 1:0. Leroy Altenburger glich in der 62. Minute für Flawil aus. Es hiess 1:1. Patrik Gämperli sorgte in der 66. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Henau. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Raphael Maurer (40.), Marino Fasoli (84.) und Roman Vetsch (86.). Bei Flawil erhielten Leroy Altenburger (50.), David Metzger (65.) und Dario Zurkic (75.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Henau. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Henau ist es der dritte Sieg in Serie.

Henau tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Wil 1900 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Flawil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Flawil hat bisher dreimal gewonnen und neunmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Frauenfeld 2a kriegt es Flawil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Henau 2 1:2 (0:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 48. Patrik Gämperli 0:1. 62. Leroy Altenburger 1:1. 66. Patrik Gämperli 1:2. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, David Metzger, Sandro Gebert, Manuel Lauchenauer, Dario Zurkic, Andrej Butz, Iwan Signer, Pascal Horath, Leroy Altenburger, Denis Zurkic. – Henau: Sandro Raschle, Luca Meyer, Remo Börsig, Samir Aljimi, Lukas Thoma, Philipp Gämperli, Patrik Gämperli, Marino Fasoli, Roman Vetsch, Raphael Maurer, Marco Bruggmann. – Verwarnungen: 40. Raphael Maurer, 50. Leroy Altenburger, 65. David Metzger, 75. Dario Zurkic, 84. Marino Fasoli, 86. Roman Vetsch.

