2. Liga, Gruppe 1 Flawil sorgt bei Montlingen für Überraschung – Später Siegtreffer durch Robertino Bulic Flawil hat am Samstag gegen Montlingen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 2:1.

Der Siegtreffer für Flawil gelang Robertino Bulic in der 88. Minute. In der 33. Minute hatte Andrin Holenstein Flawil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Montlingen fiel in der 79. Minute durch Valdet Istrefi.

Montlingen kassierte vier gelbe Karten. Flawil blieb ohne Karte.

In der Tabelle verbessert sich Flawil von Rang 12 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Flawil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Montlingen rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Montlingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Montlingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mels 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Montlingen 1 2:1 (1:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 33. Andrin Holenstein 1:0. 79. Valdet Istrefi 1:1. 88. Robertino Bulic 2:1. – Flawil: Remo Wagner, Lukas Wein, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Jigme Gahler, Leandro Perlaska, Enes Gibanica, Andrin Holenstein, Simon Obrist, Pascal Mayer, Dusan Vasic. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Fabio Wörnhard, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sven Eugster, Jan Meier, Menderes Caglar, Nando Lüchinger, Tarik Öztürk, Sandro Gotal, Valdet Istrefi. – Verwarnungen: 12. Jan Meier, 41. Menderes Caglar, 55. Fabio Wörnhard, 82. Sven Eugster.

